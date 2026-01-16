Главным поставщиком разведданных Украине стала Франция, заменив США - Макрон
Франция сейчас обеспечивает около двух третей разведывательной информации для Украины, фактически заменив в этой сфере США.
Об этом заявил 15 января французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед военными.
По его словам, в марте 2025 года Вашингтон приостановили большую часть обмена разведданными с Киевом.
"В то время как год назад Украина была чрезвычайно зависима от американских разведывательных возможностей, сейчас две трети обеспечивает Франция", - сказал Макрон.
Деталей об обмене данными он не привел.
Во время того же выступления он заявил, что французское оружие лучше американского.
"Вместе с нашими партнерами из Италии и Великобритании мы создали систему ПВО, которая эффективнее, чем система Patriot", - отметил президент.
При этом в Украине Patriot считают наиболее эффективной и основной системой для поражения баллистических ракет.
Напомним, Франция призывает ЕС не тратить средства европейского кредита на закупку оружия для Украины, что может создать задержки с поставками.
Как мы писали, в декабре главком ВСУ Александра Сырского сообщил, что Киев допускает продолжение войны без помощи США, рассчитывая на поддержку Европы.