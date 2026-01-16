Франция сейчас обеспечивает около двух третей разведывательной информации для Украины, фактически заменив в этой сфере США.

Об этом заявил 15 января французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед военными.

По его словам, в марте 2025 года Вашингтон приостановили большую часть обмена разведданными с Киевом.

"В то время как год назад Украина была чрезвычайно зависима от американских разведывательных возможностей, сейчас две трети обеспечивает Франция", - сказал Макрон.

Деталей об обмене данными он не привел.

Во время того же выступления он заявил, что французское оружие лучше американского.

"Вместе с нашими партнерами из Италии и Великобритании мы создали систему ПВО, которая эффективнее, чем система Patriot", - отметил президент.

При этом в Украине Patriot считают наиболее эффективной и основной системой для поражения баллистических ракет.

Напомним, Франция призывает ЕС не тратить средства европейского кредита на закупку оружия для Украины, что может создать задержки с поставками.

Как мы писали, в декабре главком ВСУ Александра Сырского сообщил, что Киев допускает продолжение войны без помощи США, рассчитывая на поддержку Европы.