В Евросоюзе произошел раскол по поводу того, как использовать 90 млрд евро, которые в декабре европейцы выделили Украине.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, президент Франции Эмманюэль Макрон призывает ЕС сократить закупки американского оружия для Украины на фоне усиливающегося раскола в НАТО, предоставив контракты европейским компаниям.

Для Киева это означает возможные задержки с поставками оружия, отмечает издание.

Против такого использования кредита выступают большинство стран ЕС во главе с Германией и Нидерландами.

Амстердам заявляет, что предложение Франции ограничит возможности Украины по обороне, так как ЕС не производят некоторые виды вооружения в достаточных количествах.

Кроме того, за несколько дней до официального предложения Еврокомиссии Нидерланды предложили выделить Украине €15 млрд на оружие из США и других стран вне ЕС.

Поддерживают Париж только Греция и Кипр. Столицам ЕС еще предстоит обсудить формальные условия использования кредита. По словам двух дипломатов ЕС, более двух третей финансирования ЕК, как ожидается, будет направлено на военные расходы, а не на обычную бюджетную поддержку.

При этом Берлин предлагает давать преференции компаниям из стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку - то есть, в том числе, Германии.

"Это очень расстраивает. Мы теряем из виду нашу цель, а наша цель - не вести бизнес", - сказал один из дипломатов ЕС.

Напомним, разногласия между ЕС и США усилились после угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

О том, что при одном из сценариев следствием этого могут быть проблемы с 90 млрд евро, выделяемыми ЕС Украине, мы писали в отдельном материале.