В Европе рассматривают вариант введения войск на территорию Гренландии под видом миссии НАТО. А в случае, если президент США Дональд Трамп откажется, то могут быть санкции против американских компаний и даже выдворение американских военных баз.

Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Telegraph.

По ее данным, Лондон уже ведёт переговоры с европейскими союзниками о размещении военных сил в Гренландии - формально, для защиты от Китая и России, которой Трамп мотивировал необходимость передачи острова США.

Европейские военные руководители разрабатывают планы возможной миссии НАТО на острове. Отмечается, что британские официальные лица в последние дни встречались с коллегами из европейских стран, включая Германию и Францию, чтобы начать подготовку к операции.

"Планы могут включать размещение британских солдат, военных кораблей и самолётов для защиты Гренландии от России и Китая. Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит господина Трампа отказаться от амбиций аннексировать стратегический остров", - говорится в статье.

При этом "потенциальная операция находится на ранней стадии планирования".

В материале также сообщается, что Евросоюз в настоящее время разрабатывает планы санкций против американских компаний, если Трамп отклонит предложение о развертывании НАТО.

"Технологические гиганты, такие как Meta, Google, Microsoft и X, могут быть ограничены в деятельности на континенте, как и американские банки и финансовые компании. Более радикальным вариантом может стать выдворение американских военных с их баз в Европе, лишив их ключевого плацдарма для операций на Ближнем Востоке и в других местах", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что в окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию.

Напомним, сам Трамп пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом и объяснил, зачем она ему. По словам главы Белого дома, если США не получат страну, туда зайдет Россия или Китай.