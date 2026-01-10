Президент США Дональд Трамп пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом и объяснил, зачем она ему.

Об этом он заявил на пресс-конференции во время общения с журналистами.

По словам Трампа, если США не получат страну, туда зайдет Россия или Китай.

"Мы не хотим, чтобы Россия или Китай пришли в Гренландию, потому что, если мы не возьмём Гренландию, у вас Россия или Китай будут вашими соседями. Этого не произойдёт", – сказал он.

При этом американский лидер отметил, что сейчас хочет решить все мирно.

"Я хотел бы заключить соглашение о Гренландии простым способом. Иначе мы сделаем это трудным способом", – добавил Трамп.

"Тот факт, что они (датчане) высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землёй", – подытожил президент США.

Также Трамп отметил, что США немедленно начнут перерабатывать и продавать до 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы, и будут заниматься этим бессрочно.

"Мы будем принимать решение о том, какие нефтяные компании туда зайдут, кому мы разрешим войти. Мы заключим сделку с компаниями... И мы ведём переговоры с самой страной, так что у нас есть полномочия заключить эту сделку", – сказал лидер США.

Напомним, министерство обороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы".

В Белом доме же заявили, что обсуждают приобретение, а не силовой захват Гренландии. Но при этом не стали напрямую исключать и военного варианта.