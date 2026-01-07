Президент США Дональд Трамп и его соратники активно обсуждают вариант приобретения Гренландии.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Поступали сообщения о том, что США потенциально могут купить Гренландию как один из возможных вариантов, находящихся на рассмотрении. Как могло бы выглядеть такое предложение? Есть ли какие-то финансовые параметры, которые вы могли бы назвать, какие-то детали?" – задал ей вопрос журналист.

"Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности. И я бы отметила, что приобретение Гренландии Соединёнными Штатами не новая идея. Это то, что президенты ещё с XIX века называли выгодным для национальной безопасности Америки. Президент был очень открыт и ясен со всеми вами и со всем миром в том, что он считает это отвечающим наилучшим интересам Соединённых Штатов для сдерживания российской и китайской агрессии в арктическом регионе. И именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как могла бы выглядеть потенциальная покупка", – ответила Ливитт.

Для справки

О покупке острова в 1867 году думал госсекретарь США Уильям Сьюард. Он распорядился начать переговоры с Данией, которая была заинтересована в продаже некоторых своих заморских владений, чтобы компенсировать понесенные в результате поражения во Второй Шлезвигской войне расходы. Эти переговоры увенчались успехом, и 24 октября 1867 года датский парламент ратифицировал договор о продаже за $7 500 000 двух датских Карибских островов: Сент-Томас и Сент-Джон. Во время переговоров о покупке островов американский экспансионист Роберт Дж. Уокер призывал Сьюарда рассмотреть возможность приобретения Гренландии и Исландии, которые тоже были датскими владениями. Однако эта идея в итоге не встретила поддержки из-за импичмента президенту Эндрю Джонсону в 1868 году.

Уже в ХХ веке, когда министр иностранных дел Дании Густав Расмуссен посетил Вашингтон в конце 1946 года, госсекретарь Джеймс Бирнс предложил ему $100 миллионов золотом за Гренландию. Однако сделка тоже не состоялась.

Ранее Ливитт сообщала, что Трамп и его администрация обсуждают разные варианты получения контроля над датским островом.

Между тем сам Трамп уверен в возможности присоединения Гренландии из-за слабости стран Европы.