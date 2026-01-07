Госсекретарь США Марко Рубио уведомил членов конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По словам госсекретаря, жесткая риторика администрации президента США Дональда Трампа направлена на давление на Данию с целью начала переговоров, а не на подготовку военного вторжения.

При этом в Белом доме по-прежнему не исключают применение силы в отношении Гренландии, добавляет издание.

Ранее о вероятной покупке острова заявляла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. В то же время, по ее словам, президент США Дональд Трамп и его администрация обсуждают все варианты получения контроля над Гренландией.

Напомним, западная пресса писала, что Штаты могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы.

В свою очередь премьер Дании Метте Фредериксен уже призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии.

