Военные РФ создали на запорожском направлении подземные коммуникации, по которым может передвигаться автомобиль.

Об этом сообщают российские издания, публикуя соответствующие кадры.

Утверждается, что тоннели ведут в командный пункт 36-й бригады, который зарыт в землю на три метра. Как заявляется, "мощная защита из бетона, брёвен и земли" способна выдержать прямое попадание авиабомбы или ракеты GMLRS.

Ранее ВСУ взорвали трубу, по которой россияне проникли в Купянск.

Война в Украине продолжается 1461-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 23 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью Украину атаковали почти 300 ударных дронов и 50 ракет разных типов, значительная часть которых является баллистическими. Также Зеленский заявил, что Россия начала наносить удары по инфраструктуре водоснабжения Украины.

