Украину ночью атаковли почти 300 ударных дронов и 50 ракет разных типов, значительная часть которых является баллистическими.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его данным, есть один погибший - в Фастове Киевской области.

"Били по Киеву и области, Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесчине, Полтавщине, Сумщине", - пишет президент.

Он добавил, что за эту неделю Россия выпустила по Украине более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических.

Тем временем Воздушные силы ВСУ заявляют, что из 50 ракет сбили 33. Всего, по данным военных, было запущено:

• 4 противокорабельные ракеты "Циркон" из Крыма (сбито две)

• 22 баллистические ракеты "Искандер-М" / С-400 (сбито восемь)

• 18 крылатых ракет Х-101 (сбито 17)

• 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (сбиты обе)

• 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (сбиты все).

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 дронов на 14 локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

Так, во время ночной атаки на Киев загорелись дома в Софиевской Борщаговке.

Также власти заявили о прилёте по многоэтажке в Святошинском районе столицы.

Местные СМИ публикуют видео изнутри горящего дома в Борщаговке.

Кроме того, в Борщаговке пострадал дом народного депутата из фракции "Слуги народа" Дмитрия Разумкова.

Он предположил, что на квартал упала сбитая ракета.

В доме, где живёт Разумков, выбило окна и пострадал фасад.

Также ночью был прилёт по гаражному кооперативу в Броварах. Сообщается о масштабных разрушениях.

Из-за ночных прилётов поезда в Киевской области идут с опозданием, сообщила "Укрзализныця".

В Одесской области ночью были удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Зафиксированы значительные повреждения и масштабные возгорания.

На данный момент пожары ликвидированы, сообщает ГСЧС.

Помимо Одесской области, на юге Украины была атакована энергетика в Николаеве. Без электроснабжения после удара "Шахедов" остались 16 тысяч абонентов.

Под Одессой же пострадал энергетический объект ДТЭК

"Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Сейчас мы работаем на месте: разбираем завалы", - заявили в компании.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар корректируемой авиационной бомбой по одному из частных секторов города Сумы.

Также вчера ночью армия РФ массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками.