Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал мировым лидерам визуализацию массированной атаки в ночь на 12 февраля, когда российские войска выпустили по Украине 24 баллистические ракеты.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наша ПВО использовала ракеты, которые прибыли от партнеров всего за несколько дней до того, в воскресенье. А уже в ночь на четверг они защищали наше небо. Это только одна ночь, а российские атаки происходят почти каждую ночь. И как минимум раз в неделю — массированные атаки", - сказал глава государства.

По его словам, одна из худших вещей, которую может услышать лидер — "это доклад от командующего Воздушных сил о том, что подразделения ПВО пусты. Потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть через 1–2 дня. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда — буквально в последний момент".

Он также отметил, что за январь Украина должна была защищаться от:

6 тысяч ударных беспилотников;

158 ракет всех типов;

5 500 авиабомб.

Ранее Зеленский заявил, что у российского главы Владимира Путина "осталось мало времени".

При этом на днях в интервью The Atlantic президент Украины отметил, что предпочитает войну "плохому миру".