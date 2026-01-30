Президент Украины Владимир Зеленский согласовал структуру нового командования малой противодроновой ПВО и новые подходы к управлению.

Об этом сообщается телеграм-канале верховного главнокомандующего.

По словам президентв, военным дана команда усилить защиту от дронов в прифронтовых и приграничных районах, в частности – в Херсоне и Никополе.

Зеленский также заявил, что Украина будет масштабировать противодействие "Шахедам" и другим ударным российским дронам – по его словам, будет больше рубежей и больше линий защиты.

Ранее мы сообщали кто такой Павел Елизаров, которому Зеленский поручил бороться с "Шахедами".

Война в Украине продолжается 1437-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 30 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

В четверг главной новостью дня стала информация об объявлении энергетического перемирия на первые числа февраля, о чём изначально сообщили блогеры. Позже её подтвердил президент США Дональд Трамп. Мы анализировали, почему Москва согласилась приостановить атаки на украинскую инфраструктуру в эти дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.