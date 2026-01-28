На фоне переговорного процесса между Украиной, Россией и США по завершению войны в самой Америке происходят вещи, которые могут на этот процесс прямо повлиять.

Речь идет о массовых протестах в Штатах против действий агентов иммиграционной службы (ICE), убивших уже двух человек в Миннесоте: 8 января от пули агента ICE погибла 37-летняя Рене Гуд, а 24 января жертвой агентов стал 37-летний медбрат Алекс Претти. Оба являются гражданами США.

Сейчас это главная тема в Америке, которая может оказать огромное воздействие на политическую борьбу в США. В первую очередь – на предвыборную кампанию по выборам в конгресс в конце года.

Протесты против жёстких действий федеральных агентов проходили в Миннесоте и ранее: штат, большая часть жителей которого традиционно поддерживает Демократическую партию, имеет славу очень лояльного по отношению к мигрантам, в связи с чем здесь существуют многочисленные и хорошо организованные диаспоры, пользующиеся поддержкой местных властей.

Кроме того, Миннесота известна как оплот наиболее левого крыла Демпартии: даже сама партия там называется Демократической фермерско-трудовой партией Миннесоты, а конгрессмен из Миннеаполиса Ильхам Омар считается обладателем наиболее радикальных левых взглядов во всём конгрессе США.

Вероятно, именно поэтому Трамп выбрал Миннесоту в качестве места образцово-показательной операции против мигрантов, чтобы дать бой идеологическому противнику в его же оплоте. В штат, и в особенности его крупнейший город Миннеаполис, были введены значительные контингенты федеральных агентов, начавших массовые рейды, проводившиеся с показательной жесткостью.

Агенты ICE, CBP (погранслужба) и других органов не стеснялись применять силу в случае малейшего сопротивления, проникали в дома и задерживали людей без ордера суда.

В ответ в Миннесоте вспыхнули акции протеста и гражданского неповиновения: люди мешали федеральным агентам проводить задержания и даже пытались отбивать задержанных. Именно в ходе таких событий и погибли Рене Гуд и Алекс Претти. Гуд застрелили, когда она пыталась уехать с места событий, хотя её хотели задержать (по официальной версии, она попыталась протаранить авто ICE, но записи камер наблюдения это не подтверждают).

Что же до Претти, то, по официальной версии, его застрелили из-за того, что он угрожал агентам оружием, однако видеозаписи это прямо опровергают - на видео никакого оружия в его руках нет, а есть только мобильный телефон, которым он, по всей видимости, снимал действия агентов ICE.

В ходе этого между ними возникла перепалка, переросшая в потасовку. Претти повалили на землю и стали избивать, а когда ему удалось вырваться, один из агентов по крайней мере 10 раз выстрелил в него в упор.

У Претти действительно имелось легально зарегистрированное оружие и, возможно, оно действительно было при нём в момент его гибели, однако ничто не указывает на то, что он пытался им воспользоваться: вероятно, наличие у него пистолета было использовано в качестве оправдания правомерности действий агентов пост-фактум.

Президент США Дональд Трамп в комментариях после обоих убийств поддержал действия федеральных агентов. Так, комментируя убийство Рене Гуд, он заявил, что та "вела себя крайне агрессивно", и что агент ICE "похоже, выстрелил в целях самообороны". А после убийства Претти Трамп попытался по традиции обвинить во всём оппонентов-демократов, в частности, губернатора Миннесоты и мэра Миннеаполиса, которые "разжигают мятеж своей опасной и напыщенной риторикой".

Однако такая реакция президента лишь подлила масла в огонь.

Уже после убийства Рене Гуд протесты в Миннеаполисе приобрели массовый характер, а после убийства Претти еще более ужесточились. Оппонирующие Трампу СМИ наполнились прогнозами об "угрозе установления нацистской диктатуры", лицом которой был обозначен один из руководителей погранслужбы Грегори Бовино, в форме которого увидели отсылки к "эсэсовской эстетике". К сопротивлению политике Трампа призвали лидеры Демпартии, включая Барака Обаму.

И даже часть Республиканской партии заняла негативную позицию, требуя провести расследование действий федеральных агентов. Более того, убийства в Миннесоте осудила и близкая к республиканцам влиятельнейшая Стрелковая ассоциация.

Наконец, на все это наложилась проблема с утверждением федерального бюджета – демократы обещают его заблокировать, если не будут изменены методы работы ICE.

И Трамп был вынужден смягчить позицию.

27 января он сообщил о том, что провёл "очень хорошие" телефонные разговоры с губернатором Миннесоты, представителем Демпартии Тимом Уолцем и его однопартийцем, мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем: оба публично добиваются прекращения рейдов и вывода агентов ICE и CBP из штата вообще и Миннеаполиса в частности. Уолц подтвердил разговор с Трампом и назвал его "самым конструктивным за всё время", хотя и не стал озвучивать детали договорённостей.

В тот же день СМИ сообщили о ряде кадровых решений, которые, по всей видимости, стали следствием недавних событий. Так, сообщается, что будет отозван из Миннесоты и, возможно, даже отправлен в отставку Грегори Бовино, руководивший многими рейдами в Миннеаполисе (а ранее в Лос-Анджелесе и Чикаго). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Бовино отзывают из Миннеаполиса, но опровергла слухи о его увольнении: по её словам, Бовино - "прекрасный человек и великолепный профессионал", который "продолжит службу в CBP".

Также ходят слухи, что может лишиться должности и министр национальной безопасности Кристи Ноэм. По другой информации, Ноэм может быть понижена в должности и её переведут на направление, связанное с охраной южной границы.

Все это уже породило заявления на тему "Трамп потерпел поражение в миннеаполиской битве и сдает назад", "Акела промахнулся", "теперь республиканцы точно проиграют конгресс", "не о чем теперь с Трампом договариваться и воспринимать его слова всерьез" и т.д.

Отметим, что действительно все происходящее уже сильно бьет по рейтингам Трампа и значительно затрудняет для республиканцев задачу сохранения большинства в конгрессе.

Однако пока еще рано говорить о том, что битва закончена и Трамп готов смягчить свою иммиграционную политику, так же как и говорить о неминуемом разгроме республиканцев на выборах. Все происходящее пока выглядит как тактическое отступление и перегруппировка сил. Кроме того, у Трампа есть и свои козыри во внутренней политике – значительно ускорился рост ВВП, политика протекционизма через введение пошлин начинает приносить плоды в виде оживления промышленного производства в США. Правда, есть и серьезные проблемы – ослабевает доллар, растет госдолг. Однако в целом экономическую ситуацию в США нельзя назвать однозначно плохой.

То есть делать далеко идущие выводы на тему "Трампу теперь точно конец" пока все-таки преждевременно.

Однако само по себе ощущение нарастающих проблем у президента США может оказать влияние на международные дела. В том числе, и на переговоры об Украине.

Последние продвигаются сейчас исключительно благодаря стараниям Трампа. Он смог договориться с Путиным на Аляске о смягчении требований Кремля и теперь активно подталкивает Киев на то, чтобы тот пошел на мирное соглашение с РФ на "аляскинских" условиях, которые подразумевают, по заявлениям РФ и западных СМИ, вывод украинских войск из Донецкой области и послевоенные гарантии безопасности для Украины от США.

Президент Украины Владимир Зеленский на это идти не хочет, в чем его поддерживает Европа.

Однако, в случае постоянного давления со стороны Трампа, позиция Киева, безусловно, может измениться. Кроме того, нарастание противоречий между США и ЕС по Гренландии и прочим проблемам ставит перед европейцами вопрос: а следует ли им и далее наращивать противостояние с РФ, либо, наоборот, стоит побыстрее нормализовать отношения с Москвой, чтобы не оказаться перед лицом "войны на два фронта".

Однако внутриполитическое обострение в США может породить и у Киева, и у европейцев ощущение, что нужно еще "немного потерпеть" и Трамп рухнет, к власти в Америке вернутся демократы (либо "системные республиканцы") и все снова "будет как при дедушке" (то есть как при Джо Байдене). В том числе и по Украине.

Как уже писалось выше, далеко не факт, что именно так и будет. Однако, как известно, ожидания сами по себе могут порождать определенную линию поведения.

И на этом фоне позиция и украинских властей, и Европы относительно условий завершения войны, предлагаемых Трампом, может резко ужесточиться. В расчете на то, что на фоне нарастающих проблем Трамп не решится на жесткое давление на Киев и вообще может отвлечься от темы Украины (также как и от темы Гренландии и конфликта с Европой), переключившись на другие вопросы (внутренняя политика, а также Венесуэла, Куба, Иран, в отношении действий против которых на Западе нет сильных возражений), а в ноябре пройдут выборы в конгресс и вся конфигурация власти в США поменяется.

Но влияние на Трампа происходящего в Штатах может оказаться и совсем иным. Не исключено, что проблемы внутри страны побудят президента США ускорить переговорный процесс по Украине, чтобы продемонстрировать яркий "миротворческий" успех накануне выборов в конгресс.

Правда, чтобы побудить украинские власти согласиться на вывод войск из Донбасса, Трампу придется применить очень сильные меры воздействия (от чего он пока воздерживается) и затем выдержать кампанию в СМИ с обвинениями в работе на Путина. Решится ли Трамп на это либо действительно переключит свое внимание с Украины на другие вопросы, станет понятно уже в ближайшее время по ходу переговоров.