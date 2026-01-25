В США продолжается обострение ситуации после нового убийства в Миннеаполисе, где от рук офицера миграционной службы (ICE) вчера погиб мужчина.

Бывший американский президент Барак Обама опубликовал по этому поводу официальное заявление.

Он назвал "душераздирающей трагедией" убийство Алекса Претти. По его словам, этот инцидент должен стать “тревожным сигналом для каждого американца”, потому что "базовые ценности страны всё чаще оказываются под угрозой".

В заявлении говорится, что в последние недели по всей стране растёт возмущение действиями "сотрудников ICE в масках и других федеральных агентов, которые действуют безнаказанно и используют тактику запугивания и провокаций". Эти методы супруги Барак и Мишель Обама назвали "незаконными, жестокими и унизительными".

По словам экс-президента, именно такие действия привели к гибели двух граждан США.

Барак и его жена Мишель Обама призвали остановить эскалацию и начать "конструктивное взаимодействие" с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем (оба чиновника из Демократической партии).

Супружеская чета также выразила поддержку протестам, проходящим в Миннеаполисе и других городах США.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп оправдал действия силовиков, застреливших мужчину в ходе операции против мигрантов.

Ранее большой резонанс вызвало убийство феминистки Рене Гуд, после которого в Миннеаполисе люди вышли на улицы против ужесточения миграционной политики администрации США.