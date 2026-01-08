В США начались протесты из-за убийства феминистки Рене Николь Гуд агентом миграционной службы.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел вчера в Миннеаполисе - городе, где несколько лет назад был убит Джордж Флойд, что вызвало масштабные акции движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни чёрных важны") по всей стране.

Власти утверждают, что Гуд мешала аресту мигрантов и пыталась сбить автомобилем сотрудника Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Поэтому агент открыл огонь в целях самообороны.

На опубликованных в сети кадрах запечатлено, как 37-летняя женщина заблокировала дорогу в момент приближения офицеров. Несмотря на приказы сотрудников ICE покинуть автомобиль, она начала движение. В ответ на это стоявший перед внедорожником офицер открыл огонь в упор. После выстрела машина проехала несколько метров и столкнулась с двумя припаркованными авто. По видео невозможно точно определить, задела ли машина сотрудника перед стрельбой.

Погибшая описывала себя как поэтесса и писательница. Её работы публиковали литературные издания, вместе со своим уже покойным мужем он вела подкаст. В некоторых группах в соцсетях женщину называют "либеральной феминисткой", близкой к Демократической партии США.

После гибели активистки сотни людей вышли на улицы в Миннеаполисе, там начались столкновения с полицией. Акции солидарности прошли в других городах: Сан-Франциско, Окленде, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне и Орегоне.

Президент США Дональд Трамп обвинил в случившемся "радикальных левых".

"Женщина, которая кричала, очевидно, была профессиональной провокаторшей, а женщина за рулем вела себя крайне недисциплинированно, препятствовала и оказывала сопротивление, после чего жестоко, умышленно и злобно сбила сотрудника иммиграционной и таможенной службы, который, по всей видимости, застрелил ее в порядке самообороны", - написал Трамп.

А министр национальной безопасности Кристи Ноэм назвала произошедшее "актом внутреннего терроризма", добавив, что женщина пыталась сбить офицера на своем автомобиле.

Ранее украинский беженец показал кадры жёсткой работы миграционной службы в США.

Напомним, украинка, чей муж в США был арестован иммиграционной полицией ICE, заявила, что депортированных из США украинских мужчин в Украине сразу встречает ТЦК. Она добавила, что людям не дают возможности уехать самостоятельно, собрав вещи и выбрав страну для переезда.

Между тем администрация Трампа собирается ускорить депортацию нелегальных иммигрантов, для чего планирует построить семь крупных центров принудительного содержания и еще 16 меньших.