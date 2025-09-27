В ФБР уволили участников знаменитого фото, на котором агенты становятся на колени в знак солдиарности с движением Black Lives Matter и Джорджем Флойдом.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в бюро.

По их информации, суммарно от увольнений пострадали около 20 агентов.

В 2020 году эта фотография вызвала большой резонанс, но никаких последствий для её участников тогда не было.

Со слов агентов, таким образом они пытались помирится с протестующими и деэскалировать ситуацию. Однако после прихода к власти Трампа, новый директор ФБР Кэш Патель приказал пересмотреть их дело и добился того чтобы агенты были уволены.

Протесты под лозунгом Black Lives Matter вспыхнули в США в 2020 году после убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином, который почти 9 минут давил коленом на шею Флойда, несмотря на его слова о том, что он не может дышать. В ходе последовавших протестов некоторые белые участники опускались на одно колено, выражая осуждение расизма.

Напомним, накануне экс-главе ФБР Джеймсу Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании правосудию. Коми был одним из авторов теории о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось о массовом увольнении агентов ФБР, участвовавших в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года и следствии против Трампа.