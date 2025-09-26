В США предъявили обвинения бывшему главе Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми. Он был одним из авторов теории о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

Коми обвинили в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании правосудию. Речь идет о его выступлении перед сенатским комитетом по судебным делам в 2020 году по делу о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс.

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что "никто не стоит выше закона". Федеральный прокурор Линдси Халлиган отметила, что Коми грозит до пяти лет тюрьмы.

Комментируя обвинения, Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна, - это Джеймс Коми. Он так долго причинял вред нашей стране, и теперь наконец-то пришло время, когда он будет привлечен к ответственности".

Сам Коми в Инстаграме заявил: "Давайте проведем судебное разбирательство. И не теряйте веру".

Он добавил, что считает себя невиновным.

По данным CNN, в пятницу утром Коми сдастся властям.

Напомним, разведка США недавно рассекретила документы, которые, по мнению Белого дома, подтверждают фабрикацию данных о вмешательстве РФ в выборы 2016 года и влиянии Кремля на победу Трампа.

По этому поводу Трамп уже призывал арестовать Коми, а также бывшего директора ЦРУ Бреннана.

Ранее в ЦРУ признали серьезные нарушения в оценке причастности России к победе Трампа на выборах в 2016 году.