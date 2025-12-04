Президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, однако Киев не согласился. Вероятно он имел в виду предвоенные события февраля 2022 года, когда Россия признала "ЛНР" и "ДНР".

Об предложении Киеву глава Кремля сказал во время интервью телеканалу India Today в преддверии визита в Индию, запланированного на 4-5 декабря.

"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость - выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия в любом случае "освободит Донбасс и Новороссию" - "военным или иным путем".

"Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - добавил он.

В интервью он коснулся переговоров с США и мирного плана для Украины. Путин сообщил, что встреча с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле была длинной, поскольку сторонам пришлось пройтись по каждому пункту мирных предложений, и назвал эти переговоры "очень полезными и очень нужными".

По его словам, 28 пунктов американского мирного плана всё ещё актуальны и продолжают обсуждаться, только Вашингтон предложил разбить их на четыре отдельных пакета.

"Как раз они и обсуждаются. Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]", - сказал президент РФ и сообщил, что Москва не согласна с некоторыми пунктами мирных предложений США.

К слову, о четырёх пакетах, которые обсуждаются параллельно, написала и американская газета The New York Times. По данным её источников, один пакет касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничение численности её армии в мирное время и дальность полёта ракет. Другие охватывают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности.

Кроме того, Путин заявил, что Россия не стремится к возвращению в G8. Он сказал, что почти перестал ездить на встречи группы еще до полномасштабной войны.

"Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?" - задал вопрос президент РФ.

При этом возвращение России в G8 - это один из пунктом мирного плана США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что встреча представителей США с президентом РФ прошла хорошо. Он также считает, что властям Украины следовало соглашаться на мир еще минувшей зимой.

Мы анализировали первые итоги переговоров в Москве в отдельном материале.