После переговоров с Путиным Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Европе - СМИ
Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Об этом сообщил журналист Euronews Алекс Рафоглу.
"Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер обещали отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с Путиным", - добавил корреспондент.
Ранее о том, что такая встреча должна была состояться, писало издание Axios.
В свою очередь российские СМИ сообщили, что самолет Уиткоффа в Европе не садился и направился сразу в США.
Напомним, накануне Путин, Кушнер и Уиткофф продуктивно обсудили в Кремле план Трампа для Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа была "конструктивной, весьма полезной и содержательной", но "компромиссного варианта соглашения пока нет".
Между тем госсекретарь США Марко Рубио фактически подтвердил, что Россия требует вывода украинских войск из Донецкой области.
О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.
