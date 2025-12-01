На вчерашней встрече в Майями представителей Украины и США, как анонсировали американские СМИ, команда Дональда Трампа хотела урегулировать все спорные вопросы с украинской делегацией, чтобы затем было с чем ехать к Владимиру Путину.



Напомним, ко вчерашнему дню сохранялось несколько главных спорных моментов. Прежде всего речь идет о выводе украинских войск из Донецкой области и отказе от членства в НАТО. Эти пункты содержались в американском плане и они же являются принципиальными для Москвы.



По обоим пунктам Киев до сих пор говорил "нет", в том числе, и особенно громко, Андрей Ермак. Но в пятницу после обысков НАБУ Владимир Зеленский уволил его с поста главы Офиса президента. Это активизировало разговоры о том, что Вашингтон усилил давление на украинские власти с целью побудить их пойти на уступки. И вчерашняя встреча в этом плане считалась ключевой. На ней США рассчитывали получить согласие Киева на пункты о Донбассе, вступлении в НАТО и другие, после чего спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф должен был отправиться с мирным планом в Москву для предметного разговора с Путиным.



Информация по итогам встречи поступала неоднозначная. Во-первых, госсекретарь Марко Рубио и глава украинской делегации Рустем Умеров сказали, что пока еще не все вопросы урегулированы. Во-вторых, украинские СМИ со ссылкой на источники в делегации Киева написали, что насчет всех спорных пунктов Умеров и сопровождавшие лица вновь ответили "нет", не согласившись ни с выводом войск из Донецкой области, ни с отказом от членства НАТО.

Однако американские СМИ не были столь категоричны. Они отметили несколько моментов. Первый: американцы продумывают схему, по которой исключить членство Украины в НАТО можно без согласия Киева через прямые договоренности Альянса и РФ. Второй: одной из обсуждаемых тем были гарантии безопасности Украине со стороны США, по которым пока нет конкретики. Третий: о территориальных вопросах шла тяжелая дискуссия, но о четком отказе Украины выводить войска западные СМИ, в отличие от украинских, пока не написали. При этом они отметили, что в конце Уиткофф и Умеров провели встречу тет-а-тет, и что там обсуждали, неизвестно.



Наконец, главный момент: Уиткофф не отказался от полета в Москву на встречу с Путиным. Кремль подтвердил, что она состоится во вторник. Если бы после переговоров с украинской делегацией у американцев было понимание, что по главным вопросам договориться не удалось, то вряд ли эта поездка вообще состоялась.

Более того, стало известно, что сегодня Уиткофф провел разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также ещё раз встретился с Умеровым. По данным некоторых СМИ, Уиткофф также может еще и лично встретится с Зеленским в Ирландии по дороге в Москву. Маловероятно, что спецпредставитель Трампа был бы готов совершать все эти движения лишь затем, чтобы раз за разом слышать от украинских властей твердое "нет".



Безусловно, итог переговорного процесса еще не предопределен. Украинские власти даже на фоне ослабления позиций после коррупционного скандала и отставки Ермака вряд ли по своей воле захотят идти на большие уступки, выводя войска из Донецкой области. Изменить их позицию может лишь жесткое и длительное давление Вашингтона. И пока вопрос, будет ли оно оказано.



У Москвы список требований был еще шире, чем первоначальные 28 пунктов плана Трампа. Поэтому не исключено, что у Кремля появятся встречные требования. При этом рычагов давления на РФ у американцев намного меньше, чем на Киев. Хотя Москва при условии выполнения ее базовых требований по Украине и широких шагов навстречу со стороны США (признания захваченных территорий и снятия санкций) может прийти к принципу "лучшее враг хорошего" и согласиться поддержать мирный план.



Наконец, европейцы и, судя по различным сигналам, часть окружения самого Трампа не в восторге от его плана для Украины, что создает дополнительные трудности в его реализации, в том числе, например, в отношении давления на Киев. Хотя, если Трамп не отступит от своей линии и будет проводить ее жестко, как показывает практика, его администрация и даже европейцы в эту линию встраиваются.