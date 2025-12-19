Вот уже второй день российская армия наносит удары по мосту близ села Маяки на трассе Одесса-Рени.

Это один из двух сухопутных транспортных путей, которые соединяют по суше с остальной Украиной южную Бессарабию - юго-западную часть Одесской области, окруженную Румынией, Молдовой, Черным морем и Днестровским лиманом.

Второй путь - это мост в Затоке, гирле Днестровского лимана. По нему также регулярно наносятся удары. В том числе, и в прошлые выходные.

Полностью разрушить мосты, как в Затоке, так и в Маяках достаточно тяжелая задача – оба были построены в советское время, когда шла Холодная война и инфраструктурные объекты строились с "военным" запасом прочности.

Однако, выведение их из строя на длительное время - угроза реальная. И частично она уже реализовалась по мосту около Маяк - через него второй день движение крайне затруднено.

Трасса Одесса-Рени до вчерашнего дня была практически единственным кратчайшим путем в Молдову и Румынию из Одессы, ее перекрытие уже вызвало остановку работы пограничных пунктов пропуска в Молдову на правой стороне Днестра - в Паланке и Староказачьем-Тудора.

Но главное - по этой дороге шел транспортный поток в дунайские порты Украины (Измаил и Рени) и в обратном направлении.

В том числе, по этой дороге, по оценке экспертов, шло 60% всего объема импорта топлива в страну. И длительная остановка движения по мосту может привести к росту цен на нефтепродукты и к дефициту на определенное время.

Также остановка движения по трассе Одесса-Рени означает возникновение проблем в административных коммуникациях. Так как от центра в Одессе – Одесской областной военно-гражданской администрации остались отсечены около 400 - 450 тысяч жителей Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов Одесской области.

После частичного разрушения моста в Маяках, сейчас рассматривается возможность постройки временной понтонной переправы, способной теоретически взять на себя часть дорожного трафика.

Однако в условиях постоянных обстрелов, не факт, что его возведение не затянется на долгое время. Тем более, что ширина Днестра в этом месте составляет около 180 метров.

К тому же надо достроить подъездной путь к понтону, что означает масштабное строительство в этом месте и миллиардные финансовые затраты. Кроме того, понтонный мост намного более уязвим для БПЛА, чем мост капитальный. А потому регулярного автомобильного движения восстановить не удастся. Так как при любой воздушной тревоге есть опасность гибели водителей авто, заставших прилеты на переправе.

Помимо экономических проблем обсуждается ещё один аспект - военный.

Причем обсуждается сразу с двух направлений.

С одной стороны, по пабликам идет поток прогнозов о том, что россияне готовят чуть ли не десант в Бессарабию или удар из Придеестровья, а для того и пытаются изолировать юго-восточную часть Одесской области.

С другой стороны, в Украине участились призывы "решить вопрос с Приднестровьем". То есть ликвидировать военным путем эту непризнанную "республику", де-факто подконтрольную России.

Отметим, что слухи о "подготовке вторжения" то ли из Приднестровья, то ли в Приднестровье, возникают ежегодно, но никогда не оправдывались.

В правительстве заявили о том, что ведут переговоры с Молдовой о перенаправлении потоков из дунайских портов транзитом через эту страну. Но это, в любом случае, усложнение и удорожание доставки. Особенно, если речь идет о доставки в южные регионы Украины.

Вероятность атаки из Приднестровья против Украины была обнулена к концу весны 2022 года - когда стало понятно, что российские войска к "республике" не могут настолько приблизиться, чтоб оказать ей поддержку в случае ее вступления в войну. А само Приднестровье обладает очень ограниченным военным ресурсом, а потому, в случае вторжения в Украину, было бы быстро разгромлено. По той же причине с того же времени потеряли актуальность и прогнозы о российском морском десанте в Одесскую область.

Что касается наступления со стороны Украины на Приднестровье, то с этим было и есть две проблемы.

Первая - нежелание молдавского правительства давать разрешение на военную операцию, без которой она невозможна (Приднестровье - международно-признанная территория Молдовы).

Вторая - отсутствие достаточных резервов у ВСУ для проведения операции. Сил Приднестровья (с учетом российских и местных военных, силовиков и резервистов это до 30 тысяч человек) недостаточно для атаки против Украины. Но в обороне они могут стоять долго, отвлекая крупные украинские резервы, что угрожает тяжелейшими последствия для основного фронта, где и так солдат не хватает.

Теоретически, Киев, может пренебречь этими рисками и решиться на операцию в Приднестровье ради информационно-политического эффекта в расчете на быструю победу ("Курская операция-2").

Но пока нет признаков, что поменяется позиция Молдовы. Кишинев имеет вполне спокойные отношения с Тирасполем и сильно боится войны. Переубедить президента Санду могло бы давление Запада. Но США пока не демонстрирует готовности идти на эскалацию с РФ (сигналы идут, скорее, ровно обратные), а Европа, как показал провал репарационного кредита, не имеет в своих рядах достаточного единства даже для решения финансовых вопросов. А потому не очень реальным выглядит то, что она начнется системно подталкивать Молдову к отмашке на военные действия в Приднестровье. Особенно, если в этом ее не будут поддерживать США.