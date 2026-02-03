Президент США Дональд Трамп напомнил о своей договорённости с российским лидером Владимиром Путиным не наносить удары по Украине в течение одной недели.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

"Между Зеленским и Путиным существует колоссальная ненависть. Колоссальная ненависть. Это, конечно, печально, но всё это заняло больше времени, чем мы ожидали. Я позвонил президенту Путину, и он согласился – и он также публично об этом заявил. У них сейчас та же волна холода, что и у нас. Возможно, немного иная, потому что это довольно далеко, но по сути сопоставимая. А Украина – очень холодная страна. Гораздо холоднее, чем у нас. Холоднее, чем принято говорить. В среднем – как в Канаде или даже холоднее. И вдобавок к этому у них сейчас чрезвычайно сильная волна холода. И я попросил его, чтобы он в течение одной недели не открывал огонь – никаких ракет по Киеву или любым другим городам, – и он согласился это сделать. Так что это уже хоть что-то", – сказал президент США.

Напомним, 30 января Москва официально подтвердила договоренность о временном моратории на удары по объектам украинской энергетики. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью "создания благоприятных условий для ведения переговоров".

Между тем сегодня ночью Россия массированно атаковала энергетику Украины. Нанесены удары по электростанциям и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепре. Сотни домов остались без отопления.