Анализируем итоги 1440-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска захватили крупный населённый пункт в Запорожской области - посёлок Терноватое, заявил военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. Ранее об этом писали российские паблики.

"Российская армия вторжения захватила Терноватое в Запорожской области, подчеркнув, что предыдущие видео с флагами из Нечаевки, Радостного и Нового Запорожья были не просто "флаговыми трюками", а отражали территориальные продвижения в этом районе", - написал Рёпке.

Украина этого не подтверждала, но карта Deep State на выходных показала, что Терноватое оказалось в "серой зоне". От Терноватого остаётся менее 15 км до трассы, которая ведёт с севера в Орехов - передовой укрепрайон украинских войск, прикрывающих область с юга.

Также, по данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого - у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в селе Приморском.

Также, по данным Deep State, армия РФ продвинулась на двух участках под Константиновкой. Кроме того, паблик перевел под российский контроль соседний город Торецк.

Напомним, официально РФ объявила о захвате Торецка еще год назад, но несколько месяцев за город ещё шли ожесточенные бои. Российские и часть украинских военных пабликов писали, что де-факто Торецк был полностью захвачен осенью прошлого года.

Однако на карте Deep State вплоть до последнего времени в серой зоне оставался маленький участок на северо-западе. Теперь и он обозначен как контролируемый россиянами

Российские паблики пишут, что войска РФ перешли границу еще на одном участке в Сумской области, войдя село Покровка со стороны Белгородской области.

Отметим, что Deep State еще в конце января перевел Покровку в "серую зону".

Это село расположено севернее участка в Грабовском, куда недавно также россияне зашли через границу.

Украинские СМИ со ссылкой на разведку одной из бригад, воюющих на Сумщине, пишет, что российская армия с осени 2025 года ежемесячно увеличивает численность своей группировки в регионе. Россияне стягиваются к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум.

Оосновным направлением наступления остается захваченный россиянами участок между селами Алексеевка - Яблоновка - Юнаковка. С этой стороны у россиян сразу три "ветки", вдоль которых они тянутся к селам Хотень, Писаревка, Новая Сечь.

Вторым, менее заметным направлением является Мирополье, расположенное еще севернее участка в Грабовском-Покровке.

DeepState также подсчитал, что в январе россияне захватили 245 кв. км украинской территории - почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре. Больше всего штурмов было под Покровском, Гуляйполем, Константиновкой, Лиманом и Новопавловкой (Днепропетровская область).

Быстрее всего россияне в январе продвигались в направлении Славянска. "Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", - говорится в сообщении паблика.

Напомним, Россия на днях называла вдвое большую цифру по захвату территорий в Украине - более 500 кв. км, 17 населенных пунктов, о чем заявлял глава генштаба РФ Герасимов. При этом Украина не подтверждала потери многих населенных пунктов, о взятии которых заявляла Москва.

В январе 2026 года россияне применили по Украине рекордное количество баллистических ракет. Об этом пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Всего - 91 ракета, из них примерно треть удалось сбить. Это абсолютный максимум за все время, предыдущий рекорд фиксировался в октябре 2025 года — 89 ракет, пишет Коваленко.

Эксперт отмечает, что баллистика фактически стала основным инструментом ударов, вытеснив крылатые ракеты Х-101 и "Калибр". Баллистические ракеты применяются почти в 2,5 раза чаще дозвуковых крылатых и используются практически ежедневно.

По оценке Коваленко, противодействие баллистическим ракетам может стать одним из ключевых вызовов для украинской ПВО в 2026 году, поскольку упор в Москве делают на масштабирование таких ударов.

При этом Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сегодня сообщил, что россияне утроили производство баллистики, комплектующие для которой массово закупаются в Китае.

Сбой в энергетике и энергоперемирие

В Украине продолжает действовать энергетическое перемирие, объявленное на прошлой неделе.

Несмотря на то, что прифронтовые объекты энергетики подвергались ударам, целенаправленных налетов на тыловые мощности, питающие крупные украинские города, не было.

Об этом сегодня заявил сам Зеленский.

"За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "Шахедов" по ​​энергетической инфраструктуре не было", - написал президент.

Напомним, что россияне заявляли о том, что перемирие будет действовать до 1 февраля. Но, как видим, Украина говорит, что оно продолжается. Возможно, это связано с переносом переговоров в Абу-Даби (о чем мы еще скажем ниже).

Однако даже без обстрелов на выходных по всей стране произошел масштабный блэкаут. Он был вызван сбоем в энергосистеме. По данным Минэнерго, произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования

В Киеве после этого сбоя снова отменили графики отключений света, которые ввели накануне. Также тысячи домов снова остались без отопления - сейчас его в основном удалось вернуть, и без тепла остаются 80 многоэтажек. Графики отключений также вернули - в среднем без света, как и раньше, киевляне будут сидеть по 15-18 часов в день.

Правда, из-за ударивших 20-градусных морозов сегодня подачу света в Киеве уже снова переводили в аварийный режим, но потом вернулись к графикам. Судя по всему, такая ситуация продлится как минимум до относительного потепления, которое ожидается после 5 февраля.

При этом россияне перенесли фокус ударов с энергетики на логистику и промышленные объекты. Так, они нанесли удары по объектам железной дороги, а также дважды атаковали шахту под Павлоградом - в ходе одного из ударов погибли 16 шахтеров, ехавших на смену в автобусе.

Также украинские власти продолжают решать проблему российских дронов, управляемых через "Старлинк". Министр обороны Федоров объявил, что найдено долгосрочное средство - верифицировать станции "Старлинка", имеющиеся в Украине, как у ВСУ, так и в гражданском секторе. А неверифицированные на территории страны станции будут автоматически отключены, что должно сделать невозможным использование станций россиянами.

Однако на такую верификацию очевидно понадобится время. И уже, судя по всему, применяются и другие меры. Российские паблики пишут, что "Старлинк" теперь отключается, если дрон летит на скорости свыше 90 километров в час. Если это так, то применение терминалов на беспилотниках становится бессмысленным - они движутся гораздо быстрее. Однако это делает невозможным и удары украинскими беспилотниками, которые ранее также управлялись через "Старлинк".

Почему перенесли переговоры

Переговоры по Украине, которые должны были состояться 1-2 февраля, были отложены и перенесены на среду и четверг. Это уже подтвердили все стороны. В Кремле перенос пояснили согласованием графиков участников.

Среди них, кстати, все-таки будет представитель Трампа Уиткофф - хотя ранее госсекретарь Рубио говорил, что ни Уиткоффа, ни зятя Трампа Кушнера на этот раз в Абу-Даби не будет.

С чем может быть связан перенос даты переговоров на 4-5 февраля?

О такой возможности Зеленский заявил ещё в пятницу, связав это тогда с обострением на Ближнем Востоке между Ираном и США. Однако, потом он сказал, что место встречи не меняется. А значит, причина не в предвоенном напряжении в регионе Персидского залива, которое пока не спадает, а наоборот нарастает. И как раз 1 февраля, когда должны были начаться переговоры, никаких военных движений в регионе не наблюдалось. А что будет там в последующие дни - сказать сложно. Возможно, США начнут военную операцию. То есть, с точки зрения темы вероятного обострения, встречу нужно было проводить в Абу-Даби как раз в воскресенье, а не откладывать.

Тогда почему встреча перенесена? Может быть две версии.

Первая - стороны сейчас прорабатывают некие реальные соглашения по завершению войны, но на их окончательное согласование нужно ещё определенное время и консультации.

Вторая - никаких серьёзных подвижек по переговорам нет, а их перенос был инициативой Зеленского и является лишь тактическим приемом с целью продлить хотя бы на несколько дней уже упомянутое выше энергетическое перемирие, которого Москва соглашалась придерживаться только до даты нового раунда переговоров. До есть, до 1 февраля. И потому Зеленский за счет переноса даты переговоров, возможно, хочет перенести и срок окончания перемирия.

Пока что перемирие действительно соблюдается. Но говорит ли это о реальных подвижках в переговорах - утверждать пока рано. Россияне могли, как мы уже писали, пойти на "жест доброй воли", чтоб показать американцам, что они готовы "к конструктивным действиям", а Киев - нет, так как отказывается отводить войска из Донбасса. А потому после переговоров 4-5 февраля, если они завершатся безрезультатно, то будет проведен еще более мощный обстрел, чем ранее.

Впрочем, чтоб делать какие-либо выводы стоит дождаться итогов переговоров. Вероятность того, что на них может быть прорыв хоть и не большая, но нулю не равняется. Сигналы идут разноплановые.

В то время как Зеленский заявляет об отказе уходить из Донецкой области, в Украине идет определенный "прогрев" темы подобных уступок ради заключения мирной сделки.

Сегодня был опубликован опрос КМИС, согласно которому 40% опрошенных украинцев заявили о готовности к выводу войск из Донбасса ради завершения войны. Причём за январь их количество выросло на 1% - стало 9% "однозначно за", 31% "в целом за".

В то же время 52% опрошенных категорически против территориальных уступок. Ещё 7% не определились. Тем не менее, 40% сторонников мира с уступкой территории - это довольно большая цифра. Особенно учитывая то, что во время опросов в военное врем далеко не все люди отвечают искренне, боясь, что их ответы станут известны спецслужбам. То есть, реальный стороннкиво отказа от Донбасса ради мира в Украине может быть и больше.

Вчера глава Николаевской ОВА Ким призвал к мирному соглашению, "которое ставит людей выше земли". "Территории важны, но всё же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра", - заявил Ким британскому изданию The Independent.

"Для меня лично победа — это наши границы с 1991 года, где люди счастливы и не погибают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я считаю, победа — это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, что была до вторжения", - сказал глава Николаевской области.

Он также считает, что у Киева "нет времени", и Украина "измотана" войной.

"Российская экономика тоже страдает, и, на мой взгляд, у неё есть пара лет, чтобы видимо начать сокращаться. Я думаю, что Россия это понимает, но всё равно у них есть время, а у Украины — нет. Мы измотаны, и во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться четыре-десять лет", - сказал Ким.

Напомним, что основной камень преткновения на переговорах - это требование США и РФ, чтобы Украина вывела войска из Донбасса. Неизвестно, есть ли какие-то подвижки по этому вопросу - публично Киев отказывается это делать. В то же время с переговоров нет практически никаких утечек по этому вопросу. Следовательно он обсуждается предметно, и некие решения могут быть в стадии наработки.

Так ли это, повторимся, покажет новый раунд переговоров, назначенный на 4-5 февраля.

Магия Ермака

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам.

По ее словам, еще в 2019 году в Офисе президента произошел странный эпизод во время брифинга.

"Журналист после брифинга побежал не за Президентом, а за тогдашним его советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?" Этот вопрос он повторил несколько раз", - пишет Мендель, отмечая, что Ермак проигнорировал вопрос.

В 2020 году, утверждает она, один из министров рассказал ей, что Ермак уже в статусе главы офиса "занимается магией". "Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган", - пишет Мендель.

Также в 2023 году человек из "важной службы" сообщил, что Ермак "привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов". Как пишет Мендель, эти маги "жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы", которые Ермак якобы складывал в особый сундук. "Мол, в том особом сундуке - уже сами мертвецы", - написала Мендель со ссылкой на "человека из эзотерической сферы".

Мендель отмечает, что ранее не придавала этим рассказам значения, но сейчас подобные темы "обсуждаются публично".

По ее словам, Ермак "далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы в украинской политике".

По кому ударят новые файлы Эпштейна

Уже четвертый день ведущие западные СМИ обсуждают публикацию нового архива документов по делу Эпштейна - покойного миллиардера, которого обвиняли оказании секс-услуг представителям американской и европейской элиты.

Выпущенный минюстом США массив из миллионов страниц, видео и изображений стал крупнейшим раскрытием информации по этому делу.

Американские СМИ в целом трактуют релиз как вынужденный шаг под давлением Конгресса и общественного запроса, но расходятся в оценке его последствий. Одни видят в публикации новых документов попытку администрации Трампа минимизировать ущерб для политической и бизнес-элиты, вовлеченной в историю с Эпштейном - причем из всех лагерей, даже враждебных Трампу (в опубликованных документах не так уж много конкретики и доказательной базы). Другие - начало нового цикла расследований, который могут похоронить карьеры очень многих политиков, включая Трампа.

Во-первых, многие СМИ обращают внимание, что в документах содержатся десятки тысяч упоминаний президента США - в том числе и обвинения в сексуальных преступлениях (хотя доказательств им на данный момент нет, и администрация Трампа обвинения отрицает).

Но сам масштаб упоминаний делает релиз "политически токсичным" для Трампа, пишет CNN.

Также тень на президента бросает упоминание в новых документах Маска, который переписывался с Эпштейном и осведомлялся, как попасть на его скандальный остров. Кроме того, с миллиардером переписывался нынешний министр торговли США Латник, который, судя по документам, мог бывать на острове - хотя ранее отрицал это.

Во-вторых, подчеркивается отсутствие так называемого "списка клиентов" Эпштейна - что лишь усиливает подозрения в неполноте раскрытия данных.

Газета Politico пишет, что публикация произошла "под сильным давлением общественности и Конгресса", но остаётся неполной, и "сотни тысяч страниц" остаются засекреченными. Это делает неизбежными новые слушания в Конгрессе и требования опубликовать остальные документы.

New York Post также делает вывод, что текущий архив не раскрыл новые имена насильников, "не утолит общественный голод по информации и лишь усилит подозрения в сокрытии".

Портал Axios пишет, что архив Эпштейна остается политически опасным сразу для двух лагерей, поскольку в материалах фигурируют и нынешний президент-республиканец Трамп и бывший президент-демократ Клинтон. С этим издание связывает отсутствие серьезного компромата в новоопубликованных документах. The Guardian делает вывод, что публикация неполного архива "защищает влиятельных индивидов".

В-третьих, западные СМИ акцентируют внимание на международных связях Эпштейна. В первую очередь, в британской элите.

Документы устанавливают, что дружба Эпштейна с принцем Эндрю и влиятельным британским лейбористом Питером Мандельсоном продолжалась даже после осуждения финансиста (Мандельсон уже заяавил о сложении партийного мандата).

Также СМИ обнаружили в архиве, что с Эпштейном активно переписывлась норвежская принцесса Мэтте-Марит. Об этой переписке было известно и раньше, однако новые данные показывают, что она длилась и после того, как миллиардер был осужден за сексуальные преступления. Что ранее норвежской короной не признавалось.

Также из писем стало известно, что Мэтте-Марит жила несколько дней в доме Эпштейна во Флориде, когда самого миллиардера там не было. В целом имя кронпринцессы упоминается в архиве более тысячи раз - и для будущей наследницы престола это крайне тяжелая ситуация, пишет норвежское издание VG. Некоторые паблки идут дальше и предрекают в целом кризис местного монаршего дома, поскольку тема Эпштейна - это не первый крупный скандал с королевской семьей в Норвегии.

Еще одно последствие публикации архива для Европы - отставка советника премьера Словакии Фицо, который был упомянут в документах. Также там фигурирует бывший глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который в письмах Эпштейну расхваливал достоинства "хорошеньких девушек" из Молдовы.

То есть, пока удар по Европе от публикации архива выглядит более серьезным, чем по самим США. Неудивительно, что именно в Европе появились первые ростки "антикриза" по этой теме.

Британская Daily Mail уже выдвинула версию, что секс-империя Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ". Раньше, напомним, писали, что это спецоперация Израиля по сбору компромата на западных политиков. В частности, о связях Эпштейна с израильской разведкой заявлял Такер Карлсон. Однако с тех пор эта тема развития не получила.

И теперь, как видим, в СМИ начинают писать о "российском следе".

И если раскрутка данного тезиса продолжится, то это может заложить базис для того, что спустить дело Эпштейна на тормозах. Например, объявив дальнейшие сливы компромата в связи с Эпштейном попыткой Москвы дескредитировать западную элиту.

Впрочем, пока этот поворот доминирующим в западных оценках новых материалов не является. Более четко прослеживается подготовка масштабного удара по Трампу, Маску и другим республиканцам в рамках кампании демократов по подготовке к довыборам в Конгресс.

Что касается Украины, то тут наиболее интересным фактом является упоминание о намерения Эпштейна посетить Киев после инаугурации Зеленского.

"Я думаю что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня я планировал поездку в Украину", - писал Эпштейн.

"Я хочу чтобы ты начала читать про политику в Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим… Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой в Украине, вся политика это комедия", - также написал Эпштейн. Вскоре (в начале июля 2019 года) Эпштейн был арестован и в Украину так и не поехал.