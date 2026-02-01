В январе оккупационные войска РФ захватили 245 квадратных километров территории Украины.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State.

По его данным, это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре.

Больше всего штурмов противником было предпринято под Покровском, Гуляйполем, Константиновкой, Лиманом и Новопавловкой (Днепропетровская область).

В первый месяц 2026 года быстрее всего россияне продвигались в направлении Славянска.

"Негативным рекордсменом стал славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", – отмечается в телеграм-канале обозревателя.

Напомним, на днях Москва называла вдвое большую цифру относительно захвата территорий в Украине – более 500 кв. км, 17 населённых пунктов. При этом Украина не подтверждала потери многих населенных пунктов, и взятии которых заявляла Москва.

Ранее эксперт сообщил, что в январе РФ запустила по Украине рекордное число баллистических ракет.

Война в Украине идёт 1439-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 1 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что войска РФ захватили крупный населённый пункт в Запорожской области – посёлок Терноватое. Украина этого не подтверждала, на онлайн-карте Deep State Терноватое находится под контролем ВСУ.

