Российские войска продвинулись в Запорожской области.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.

Речь идёт о двух участках фронта. На востоке региона – в районе Терноватого (близ села Доброполье), которое, по ряду данных, россияне уже захватили. На западе – в районе Приморского к югу от Запорожья.

Напомним, накануне военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке сообщил, что РФ захватила крупный населённый пункт в Запорожской области – посёлок Терноватое. Украина этого не подтверждала, на онлайн-карте Deep State Терноватое находится под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что армия РФ закрепилась под Мирноградом и продвинулась на трёх направлениях.

Война в Украине идёт 1439-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 1 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

