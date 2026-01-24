Российские войска продвинулись в Донецкой области.

Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

По данным паблика, армия РФ продвинулась у сёл Предтечино и Ступочек вблизи города Константиновка.

Ранее украинский военный с позывным Мучной сообщил, что армия РФ системно перехватила инициативу в логистике в городской застройке Константиновки.

Война в Украине идет 1431-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 24 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием пятницы стали переговоры в Москве и Абу-Даби. До ночи продлилась встреча Путина и американских представителей - Уиткоффа и Кушнера. В ОАЭ состоялась встреча делегаций РФ, США и Украины. Армия РФ продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Федоровки в Донецкой области.

