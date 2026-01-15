Чего добивается Москва обстрелами объектов украинской энергетики?

Наиболее распространенный ответ на этот вопрос, который часто дают в том числе представители украинской власти, такой: Кремль пытается принудить Киев принять свои требования о завершении войны, включая вывод войск из Донбасса, ведь из-за обстрелов растёт количество украинцев, готовых на мир на любых условиях.



В то же время никто точно не может сказать, какие настроения в украинском обществе пробуждают эти обстрелы. А если и будут опубликованы социологические опросы, то они наверняка вновь покажут, что большинство граждан готовы терпеть тяготы военного времени столько, сколько потребуется. Если опросы покажут иные данные, то их, скорее всего, не обнародуют.

Но даже если власти через закрытую социологию и зафиксируют готовность большей части общества к миру практически любой ценой, даже за счет уступки Донбасса (такие настроения уже транслируют западные СМИ), то это вряд ли повлияет на решения президента Украины Владимира Зеленского о войне и мире. Как не влияет на его решения возмущение украинцев бусификацией и закрытием границ для мужчин. Никто из-за этого не собирается ни смягчать мобилизацию, ни открывать границы. Власти делают то, что считают нужным в условиях военного времени, вне зависимости от мнения населения. Максимум, на что они идут - это успокаивающие пиар-мероприятия, цель которых - доказать, что в Киеве видят проблемы и стараются их решить.

Проблемы со светом и отоплением и страдания людей из-за их отсутствия могли бы привести к изменению позиции Киева по переговорам, если бы украинские власти сами хотели пойти на уступки. В таком случае они использовали бы угрозу коллапса в энергосфере для объяснения общественности, почему нужны уступки. Однако сейчас явно иная ситуация.

Зеленский на уступки идти не хочет, что, в общем, подтвердило недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что именно Зеленский, а не глава Кремля Владимир Путин, тормозит мирный процесс. Все сигналы с Банковой показывают, что там намерены воевать и дальше, считая, что фронт не посыплется, энергетика и население как-то протянут до конца зимы, а там, глядишь, не за горами крах России под гнетом санкций, украинских ударов по нефтяным объектам и прочих проблем.



Естественно, если наступит долгосрочный блэкаут и энергосистема окажется в состоянии полного коллапса, то есть не будет возможности поддерживать работу больниц, железнодорожного транспорта, военных предприятий и инфраструктурных объектов, то переговорная позиция Киева может существенно поменяться. Правда, вполне вероятно, тогда и российская позиция предельно ужесточится, а условия мира будут уже другими.

Однако власти, судя по их действиям и заявлениям, не верят в возможность полного коллапса, хотя отдельные депутаты уже о такой угрозе предупреждают. Поэтому на уступки Киев идти не намерен.

Правда, в случае, если Трамп окажет на Украину жесткое давление с целью побудить согласиться на уступки, проблемы в энергетике могут стать дополнительным фактором, который подтолкнет власти к такому шагу. Но пока не видно признаков, что Трамп будет оказывать какие-либо серьезные меры принуждения.



Впрочем, даже если тотального коллапса не случится, а продолжатся отключения света по графикам, если проблемы в энергетике не побудят Киев уступить, а война продолжится, то происходящее с украинской энергосистемой будет иметь долгосрочные последствия в идущей войне на истощение. Всё больше людей будут уезжать из страны, все больше предприятий будет закрываться из-за нестабильного энергообеспечения, все меньше будет поступать налогов в бюджет, все больше нужно будет внешней помощи для поддержания жизнедеятельности страны, которой и так не хватает.



Тем более что, как говорят энергетики, удары имеют накопительный эффект и после каждого из них восстанавливать работу системы все труднее. Если энергетика и переживет зиму, это не означает, что атаки прекратятся. К тому же основная ударная сила РФ сейчас - это беспилотники, которых, в отличие от ракет, производят много. И в какой-то момент ситуация может стать по-настоящему критической.