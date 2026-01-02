Почти треть опрошенных в Украине респондентов (31%) назвали главной причиной отсутствия электроэнергии неэффективность действий украинской власти, которая не смогла подготовиться к обстрелам объектов энергетики.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно исследованию, большинство респондентов (54%) считают, что основной причиной отсутствия света являются российские обстрелы, от которых невозможно полностью защититься.

Ещё 7% респондентов считают, что перебои с электричеством происходят из‑за недостаточной поддержки со стороны западных партнёров.

7% не определились с ответом.

Этот же опрос показал, что в декабре среди украинцев выросла поддержка признания потери территорий: 39% респондентов согласны отказаться от захваченных земель де-факто, хотя месяцем раньше таких было 35%.

Большинство участников опроса выступили против любых территориальных уступок. Но снизилось количество тех, кто категорически против признания потери территорий де-факто (с 56% до 50%), де-юре (с 67% до 58%) и против передачи под контроль РФ оккупированных территорий (с 71% до 66%).

КМИС проводил опрос по телефону с 26 ноября по 29 декабря 2025 года. В нем приняли участие 1001 человек старше 18 лет. Опрос охватывал все регионы, находящиеся под контролем украинской власти.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что большинство энергетических объектов Украины до сих пор остаются без надлежащей защиты.

