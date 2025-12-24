В Кривом Роге местные жители заблокировали автомобиль бригады энергетической компании ДТЭК в знак протеста против отсутствия реакции на жалобы о постоянных отключениях электроснабжения.

Кадры инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

Криворожцы рассказали, что у нескольких многоэтажек постоянно "выбивает фазу", из-за чего у жильцов нет света даже тогда, когда у всего микрорайона есть – в этих дома электричество присутствует лишь 2-3 часа в сутки.

На место конфликта приехала полиция.

Ранее Жители Днепра подрались с электромонтёрами из-за отключений света.

Война в Украине продолжается 1400-й день. Мы следим за последними новостями среды, 24 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около деревни Юнаковки. Российские военные паблики сообщали, что причиной продвижений РФ под Сумами стала переброска украинских резервов на другие участки фронта. Также накануне украинский Генштаб заявил, что ВСУ отступили из Северска Донецкой области.

