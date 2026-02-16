В Киеве скончался украинский психиатр, бывший политзаключённый, диссидент, общественный деятель и исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины Семён Глузман. Ему было 79 лет.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший народный депутат Виталий Барвиненко.

Как сказано в публикации, в СССР Глузмана приговорили к семи годам лишения свободы и трём годам ссылки за то, что в 1971 годну оспорил диагноз "паранойяльное развитие личности" известного московского диссидента и ветерана Второй мировой войны Петра Григоренко.

"До конца жизни он боролся уже с украинской системой, которая была заточена на кражу жилья у несчастных, признанных больными по психиатрии людей. Он боролся с липовыми диагнозами оборотней в белых халатах", - написал Барвиненко.

В соавторстве с другими учеными Глузман написал научные статьи, посвящённые последствиям аварии на Чернобыльской АЭС для здоровья населения, формированию суицидальных идей, никотиновой зависимости, агрессии в отношении половых партнёров и другим темам. Во времена независимости он много высказывался о политике и выступал в защиту украинского режиссёра Олега Сенцова.

Как мы сообщали, зимой 2024 году скончался еще один известный советский диссидент Степан Хмара.

Его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.