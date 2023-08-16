В Киеве хотят переименовать улицу имени Ермака на Оболони.

Об этом свидетельствует проект решения Киевсовета от 4 августа.

Улица названа не в честь главы Офиса президента Андрея Ермака, с которым конфликтует мэр столицы Виталий Кличко, а в честь атамана Ермака Тимофеевича, который в XVI веке завоевал западную Сибирь.

Улицу предлагают назвать в честь советского диссидента Михаила Горыня.

Михаил Горынь скончался на 83-м году жизни 13 января 2013 года. Он был организатором самиздата, почетным председателем Республиканской Христианской партии, видным общественным и политическим деятелем.

Его отец руководил сельской "Просвитой" и районной организацией ОУН, за что и был репрессирован польской властью.

В декабре 1944-го Михаил вместе с матерью был депортирован советской властью в Сибирь, но по пути в ссылку они сбежали и легализовались в Ходорове Львовской области.

Горынь активно участвовал в деятельности украинской Хельсинкской группы, созданной в 1976-м. Вместе с Вячеславом Черноволом и младшим братом Богданом он разработал "Декларацию принципов Украинского хельсинского союза". Работал в оргкомитете Народного Руха Украины в Киеве. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Орденом Свободы (в 2009 году).

Ранее "Страна" писала, что в Киеве музей Второй мировой войны переименуют в Музей войны за независимость.

Как мы сообщали, в процессе переименования в Киеве уже появились переулок Оруэлла и улица Черчилля.

Мало того, на Банковой считают, что по итогам войны и Россия будет переименована и уменьшится.