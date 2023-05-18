Переулок Оруэлла и улица Черчилля. В Киеве переименовали три станции метро и изменили еще 23 названия
Киевский городской совет переименовал три станции столичного метро и еще 26 объектов, названия которых "связаны с Россией и ее сателлитами".
Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
Согласно решению депутатов:
- станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой";
- "Площадь Льва Толстого" — "Площадью Украинских героев";
- "Проспект Правды" (еще не открытая) — "Варшавской".
Также переименованы следующие объекты.
Голосеевский район:
- улица Генерала Матыкина – улица Конча-Заспинская;
- улица Юрия Смолича – улица Докии Гуменной;
- переулок Ржевский – переулок Станислава Лема;
- улица Володи Дубинина – улица Рэя Брэдбери;
- переулок Левитана – переулок Николая Бурачека;
- улица Пролетарская – улица Натальи Лотоцкой;
- переулок Пролетарский - переулок Натальи Лотоцкой;
- улица Марии Боровиченко – улица Веры Гедройц.
Святошинский район:
- переулок Кулибина – переулок Антонины Смереки;
- улица Рихарда Зорге – улица Василия Ерошенко;
- переулок Краснозаводской – переулок Анатолия Базилевича.
Днепровский район:
- улица Академика Бутлерова – улица Роберта Лисовского;
- улица Станюковича – улица Любови Малой.
Деснянский район:
- улица Красноткацкая – улица Уинстона Черчилля;
- улица Некрасова – улица Зинаиды Тулуб;
- улица Матросова – улица Афанасия Заливахи.
Шевченковский район: переулок Орловского – переулок Джорджа Оруэлла.
Дарницкий район:
- улица Чкалова – улица Сергея Светославского;
- переулок Лермонтова 5-го – переулок Дмитрия Цветковского;
- переулок Волго-Донской – переулок Надежды Светличной;
- переулок Суворова – переулок Нины Пестрой.
Соломенский район: улица Александра Пироговского – улица Григория Кочура.
Печерский район: Петровская аллея – аллея Магдебургского права.
В начале мая в Одессе начали переименовывать улицы и аллеи, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью.
Как мы писали, родственники Богдана Ступки не соглашаются на переименование улицы в его честь, так как она не в центре.