Киевский городской совет переименовал три станции столичного метро и еще 26 объектов, названия которых "связаны с Россией и ее сателлитами".

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Согласно решению депутатов:

станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой";

"Площадь Льва Толстого" — "Площадью Украинских героев";

"Проспект Правды" (еще не открытая) — "Варшавской".

Также переименованы следующие объекты.

Голосеевский район:

улица Генерала Матыкина – улица Конча-Заспинская;

улица Юрия Смолича – улица Докии Гуменной;

переулок Ржевский – переулок Станислава Лема;

улица Володи Дубинина – улица Рэя Брэдбери;

переулок Левитана – переулок Николая Бурачека;

улица Пролетарская – улица Натальи Лотоцкой;

переулок Пролетарский - переулок Натальи Лотоцкой;

улица Марии Боровиченко – улица Веры Гедройц.

Святошинский район:

переулок Кулибина – переулок Антонины Смереки;

улица Рихарда Зорге – улица Василия Ерошенко;

переулок Краснозаводской – переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район:

улица Академика Бутлерова – улица Роберта Лисовского;

улица Станюковича – улица Любови Малой.

Деснянский район:

улица Красноткацкая – улица Уинстона Черчилля;

улица Некрасова – улица Зинаиды Тулуб;

улица Матросова – улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район: переулок Орловского – переулок Джорджа Оруэлла.

Дарницкий район:

улица Чкалова – улица Сергея Светославского;

переулок Лермонтова 5-го – переулок Дмитрия Цветковского;

переулок Волго-Донской – переулок Надежды Светличной;

переулок Суворова – переулок Нины Пестрой.

Соломенский район: улица Александра Пироговского – улица Григория Кочура.

Печерский район: Петровская аллея – аллея Магдебургского права.

В начале мая в Одессе начали переименовывать улицы и аллеи, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью.

Как мы писали, родственники Богдана Ступки не соглашаются на переименование улицы в его честь, так как она не в центре.