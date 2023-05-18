Киевсовет принял очередные переименования. Фото: facebook.com/kyiv.city.council

Киевский городской совет переименовал три станции столичного метро и еще 26 объектов, названия которых "связаны с Россией и ее сателлитами".

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Согласно решению депутатов:

  • станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой";
  • "Площадь Льва Толстого" — "Площадью Украинских героев";
  • "Проспект Правды" (еще не открытая) — "Варшавской".

Также переименованы следующие объекты.

Голосеевский район:

  • улица Генерала Матыкина – улица Конча-Заспинская;
  • улица Юрия Смолича – улица Докии Гуменной;
  • переулок Ржевский – переулок Станислава Лема;
  • улица Володи Дубинина – улица Рэя Брэдбери;
  • переулок Левитана – переулок Николая Бурачека;
  • улица Пролетарская – улица Натальи Лотоцкой;
  • переулок Пролетарский - переулок Натальи Лотоцкой;
  • улица Марии Боровиченко – улица Веры Гедройц.

Святошинский район:

  • переулок Кулибина – переулок Антонины Смереки;
  • улица Рихарда Зорге – улица Василия Ерошенко;
  • переулок Краснозаводской – переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район:

  • улица Академика Бутлерова – улица Роберта Лисовского;
  • улица Станюковича – улица Любови Малой.

Деснянский район:

  • улица Красноткацкая – улица Уинстона Черчилля;
  • улица Некрасова – улица Зинаиды Тулуб;
  • улица Матросова – улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район: переулок Орловского – переулок Джорджа Оруэлла.

Дарницкий район:

  • улица Чкалова – улица Сергея Светославского;
  • переулок Лермонтова 5-го – переулок Дмитрия Цветковского;
  • переулок Волго-Донской – переулок Надежды Светличной;
  • переулок Суворова – переулок Нины Пестрой.

Соломенский район: улица Александра Пироговского – улица Григория Кочура.

Печерский район: Петровская аллея – аллея Магдебургского права.

В начале мая в Одессе начали переименовывать улицы и аллеи, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью.

Как мы писали, родственники Богдана Ступки не соглашаются на переименование улицы в его честь, так как она не в центре.

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