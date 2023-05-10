Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на переименование Польшей Калининграда в Крулевец предложил называть Гданськ Данцигом, Вроцлав - Бреслау, а Польшу - Царством Польским в составе Российской Федерации.

Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.

Напомним, Польша планирует построить военную базу в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью России. По словам министра обороны Польши, это не только лишь поспособствует укреплению сохранности региона, но также даст экономический импульс.

Также на границе с Калининградской областью будут размещены РСЗО HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.