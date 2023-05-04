Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал призыв зампреда РФ Дмитрия Медведева убить президента Владимира Зеленского после удара по Кремлю.

Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.

"На любое угрожающее высказывание типичного российского субъекта "Медведева", особенно по поводу "физического уничтожения", есть блестящая финская поговорка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (пустая бочка громче звенит)", - заявил Подоляк.

Ранее Подоляк называл Дмитрия Медведева "маленьким гопником", которого "используют как шута при царе".

Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность.

Алексей Арестович считает удар беспилотников по Кремлю – провокацией российских властей, чтобы напугать Запад угрозой эскалации.

При этом российский оппозиционер Илья Пономарев так не считает, он заявляет, что удар наносили "антипутинские" партизаны.

Подробно о ситуации с атакой на Кремль мы писали в отдельном материале.

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