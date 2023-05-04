Подоляк прокомментировал финской поговоркой призыв Медведева убить Зеленского
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал призыв зампреда РФ Дмитрия Медведева убить президента Владимира Зеленского после удара по Кремлю.
Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.
"На любое угрожающее высказывание типичного российского субъекта "Медведева", особенно по поводу "физического уничтожения", есть блестящая финская поговорка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (пустая бочка громче звенит)", - заявил Подоляк.
Ранее Подоляк называл Дмитрия Медведева "маленьким гопником", которого "используют как шута при царе".
Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность.
Алексей Арестович считает удар беспилотников по Кремлю – провокацией российских властей, чтобы напугать Запад угрозой эскалации.
При этом российский оппозиционер Илья Пономарев так не считает, он заявляет, что удар наносили "антипутинские" партизаны.
Подробно о ситуации с атакой на Кремль мы писали в отдельном материале.
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