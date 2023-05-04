Председатель сенатского комитета по разведке сенатор США Марк Уорнер заявил, что "пока нет никаких признаков" того, что Украина стоит за предполагаемым ударом беспилотника по Кремлю.

Об этом он сказал в комментарии CNN.

"У нас все еще мало информации. Нам нужно как можно скорее снова услышать ее от директора (разведывательного - Ред.) агентства. По крайней мере, на данный момент нет никаких указаний на то, что источником атаки были украинцы", - заявил он.

На вопрос, исключают ли спецслужбы США идею о том, что за предполагаемой атакой стоит Украина, Уорнер снова подчеркнул, что еще слишком рано говорить об этом наверняка, но ничего не указывает на это.

Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность и считает, что атака БПЛА на Кремль была организована Россией для мотивации общества.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович назвал удар беспилотниками по Кремлю попыткой напугать Запад. Между тем, в МИД РФ обвинил в атаке на Кремль Запад, но "неминуемым и жестоким ответом" угрожают Украине.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.