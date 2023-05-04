Американский сенатор заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом по Кремлю
Председатель сенатского комитета по разведке сенатор США Марк Уорнер заявил, что "пока нет никаких признаков" того, что Украина стоит за предполагаемым ударом беспилотника по Кремлю.
Об этом он сказал в комментарии CNN.
"У нас все еще мало информации. Нам нужно как можно скорее снова услышать ее от директора (разведывательного - Ред.) агентства. По крайней мере, на данный момент нет никаких указаний на то, что источником атаки были украинцы", - заявил он.
На вопрос, исключают ли спецслужбы США идею о том, что за предполагаемой атакой стоит Украина, Уорнер снова подчеркнул, что еще слишком рано говорить об этом наверняка, но ничего не указывает на это.
Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность и считает, что атака БПЛА на Кремль была организована Россией для мотивации общества.
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович назвал удар беспилотниками по Кремлю попыткой напугать Запад. Между тем, в МИД РФ обвинил в атаке на Кремль Запад, но "неминуемым и жестоким ответом" угрожают Украине.
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