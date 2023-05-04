Украина сегодня ночью подверглась очередному массированному налету "Шахидов". Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях.

Также по Киеву были применены ракеты, вероятно, баллистического типа, сообщает глава КМВА Сергей Попко.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты уничтожены. По оперативным сведениям - без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры", - заявил Попко.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки, в Шевченковском районе столицы в жилой застройке обнаружены обломки БПЛА. Информация о пожаре не подтвердилась.

В Одессе местные СМИ пишут о нескольких взрывах и прилете.

"По Одессе ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136. 12 уничтожено силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. На хвостовиках дронов "сакрально" обозначена причина атаки", - сообщает оперкомандование "Юг" и публикует фото дронов, на которых написано "Za Москву" и "Zа Кремль".

Параллельно "Шахидам" был взлет носителя "Кинжалов" - Миг-31К.

Паблики сообщали о взрывах и в Запорожье.

Вчера была совершено атака беспилотников на Кремль. Мы рассказывали все, что известно об ударе по резиденции Владимира Путина.

Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к этому и считает, что атака БПЛА на Кремль организована Россией для мотивации общества.

Российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник заявил, что в ответ на атаку по Кремлю РФ может нанести ядерный удар по Украине. По его данным, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения о подготовке к вылету самолетов ТУ-22М.