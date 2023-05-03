Российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник утверждает, что по Украине Россия может нанести ядерный удар после атаки беспилотников на Кремль.

"На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум два "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", - пишет Гулагу.нет.

Также в военных российских телеграмм-каналах идет целая серия сообщений на тему "наконец-то Кремль принял решение дать жесткий ответ".

"В руководстве министерства обороны РФ решились на какие-то жесткие шаги. Именно с этим связана пауза, между атакой и освещением ее в СМИ. Полдня шло обсуждение, и когда решение было принято, об атаке сообщили СМИ. И, судя по заявлениям наших топов, решение принято", – пишет один из поддерживающих войну российский телеграмм-каналов.

Гадать, будет ядерный удар или нет, не хочется. А хочется верить, что этого не произойдет.

По крайней мере до сих пор такие прогнозы (которые и ранее переодически звучали), к счастью, ни разу не оправдались.

Но то, что некий масштабный удар (без ядерного оружия) россияне попытаются нанести - исключать нельзя. Так было, после взрыва на Крымском мосту, когда армия РФ нанесла массированный удар по энергоинфраструктуре Украины, подав это как "акт возмездия".

Не исключено, что и сейчас атака на Кремль будет использована Москвой как повод для некой новой военной акции.

Как сообщалось, целый ряд российских депутатов и прочих политиков призвали атаковать Офис президента Украины в ответ на удар по Кремлю.

Хотя в Офисе президента отрицают причастность Украины к атаке на Кремль. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".

"Страна" разбиралась, что означает удар по Кремлю - украинская диверсия или российская провокация для ответной атаки по ОП.