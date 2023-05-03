В Кремле сегодня заявили об атаке беспилотников, которую Москва объявила "террористическим актом и покушением на президента России" со стороны Украины.

"Страна" разбирается, что означает атака на Кремль.

После начала полномасштабного вторжения россияне ни разу не наносили удары по Офису президента Украины. Хотя техническая возможность была - российские гиперзвуковые ракеты украинская система ПВО не может перехватывать. Объяснений этому давалось, как правило, три.

Первое - практическая бессмысленность. По данным СМИ президент Владимир Зеленский и его ближайшие соратники большую часть времени в Киеве проводит не в здании Офиса, а в подземных бункерах, построенных ещё при советской власти и рассчитанных на ядерный удар.

Второе - президент РФ Владимир Путин якобы рассчитывал на какие-то договорённости с Зеленским (хотя этот аргумент, очевидно, был актуален лишь разве что в первые два-три месяца войны, когда ещё шел переговорный процесс, затем прекратившийся).

Третье - Путин дал обещание не покушаться на жизнь Зеленского. Об этом, в частности, заявлял израильский экс-премьер-министр Беннет. Нынешний удар по Кремлю формально снимает это обещание, если оно даже и было дано.

В этой связи уже возникла конспирологическая теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева. Или неких иных действий.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак некоторое время назад разместил у себя в телеграмм-канале огоньки пожара (как бы подтверждая "украинский след" в атаке). Но потом почти моментально их убрал.

Также обращает на себя внимание, что изначально видео начало расходится по российским телеграмм-каналам. Причем массово его стали публиковать с большой задержкой после того, как оно появилось в одном из московских каналов. Если это была действительно атака Украины, то очень странно, что украинские спецслужбы не озаботились ее видеофиксацией и моментальным распространением.

С другой стороны, удары беспилотниками в последние дни наносятся по всей территории РФ. Горят нефтебазы, атакуют аэродромы. И особенно не скрывается, что это делает Украина. И удар по Кремлю, как яркое символическое действие, вполне в этот ряд вписывается.

Также обращает на себя внимание, что изначально видео начало расходится по российским телеграмм-каналам. Причем массово его стали публиковать с большой задержкой после того, как оно появилось в одном из московских каналов. Если это была действительно атака Украины, то очень странно, что украинские спецслужбы не озаботились ее видеофиксацией и моментальным распространением.