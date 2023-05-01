В аннексированном Крыму в районе Евпатории сработала система противовоздушной обороны. Назначенные РФ "власти" заявляют об атаке беспилотников.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов говорит, что дрон был сбит системой ПВО на западе полуострова.

Также об атаке беспилотников на Севастополь сообщает "губернатор" города Михаил Развожаев.

"Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит", - заявил Развожаев.

Также сейчас в Севастополе над бухтой виден дым.

Напомним, на днях в Севастополе беспилотник поразил резервуар с топливом, произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. "Губернатор" Севастополя Развожаев сообщил, что никто не пострадал, гражданских объектов рядом с пожаром нет.

Позже представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Севастополе уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн.

При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Севастополе - один из элементов подготовки к контрнаступлению. По ее словам, этот удар заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Подрыв логистики врага она оценивает как один из элементов подготовки украинских сил к активным действиям.