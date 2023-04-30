Русскому языку в освобожденном Крыму места не найдется - там будет господствовать украинский, а рядом с ним - крымско-татарский.

Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров в эфире Еспресо.

Он сообщил, что Киев уже разрабатывает языковые планы в отношении Крыма.

"Там будет господствовать государственный язык, он у нас украинский. Рядом с ним будет развиваться язык коренного народа - крымско-татарский, поскольку больше он нигде не может возрождаться, кроме как на той земле, где он сформировался", - заявил Чубаров.

Кроме того, по его словам, на полуострове восстановят и украинские школы. Будут и учебные заведения с крымско-татарским языком обучения, но все их выпускники должны "идеально владеть и государственным языком".

Ранее секретарь СНБО Данилов опубликовал план по деоккупации Крыма, где предложил переименовать Севастополь в "Ахтиар". Известно, что так город назывался в конце 18 - начале 19 веков.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне начнут бежать из Крыма, когда украинские военные подойдут к первому селу полуострова.