Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил свой план деоккупации Крыма. Он предлагает переименовать Севастополь и лишить избирательных прав часть жителей Крыма.

Всего в его плане 12 пунктов. Вот некоторые из них:

Севастополь переименовать в "Объект номер 6", а позже, к примеру, в "Ахтиар" (так город назывался в конце 18 - начале 19 века).

вводится люстрация, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с россиянами.

сносится Крымский мост

вводится программа "детоксикации" от российской пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны

устанавливается памятник "Русский военный корабль идёт на...й".

Остальные пункты касаются привлечения к ответственности в украинских судах виновных в коллаборационизме или других преступлениях. А также освобождения политзаключенных.

То есть это скорее не план деоккупации, а того, что после нее произойдет.

Ранее мы писали, что, согласно опросу КМИС, большинство опрошенных граждан Украины выступают за возвращение Крыма военным путем. Такой вариант поддержали приблизительно 68% украинцев.

При этом, как заявили в украинской разведке, сейчас РФ усиленно готовит Крым к обороне. Там построены фортификационные сооружения и создана оборонная группировка с пехотой и авиацией.