Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Украина предпримет попытки отвоевать Крым, "это станет основанием для применения всех средств защиты, включая те, которые предусмотрены Основами доктрины ядерного сдерживания".

Об этом он заявил, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей во "ВКонтакте".

"Понимаете, с одной стороны, это пропаганда, к ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть. Тем более что у них, мягко говоря, ситуация, в отличие от нас, в экономике чудовищная", - сказал он.

Он назвал "попытку отколоть часть государства" посягательством на существование самого государства.

"Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши "друзья" за океаном", - сказал он.

Также Медведев заявил, что Украина готовится к наступлению, а поддержка запада в поставках вооружения усложняет положение РФ.

"Поэтому, чем больше они поставляют, тем, конечно сложнее, это абсолютно очевидно. Они готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - добавил он.

Ранее Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта России с Западом только выросла, и неоднократно угрожал применением ядерного оружия.

В то же время Путин и Си призвали не допустить ядерную войну.