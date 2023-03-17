РФ усиленно готовит Крым к обороне. Там построены фортификационные сооружения и создана оборонная группировка с пехотой и авиацией.

Об этом заявил представитель Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму находится мощный сухопутный и авиационный компонент. К примеру, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Создана оборонная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонным действиям на территории полуострова", – сказал Скибицкий.

Он также прокомментировал видео с выкопанными вдоль крымских пляжей окопами и траншеями.

"Они выбрали наиболее опасные направления, где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей", - сказал представитель разведки.

Напомним, в сети появилось видео, на котором показано, как утверждается, строительство окопов у моря в Евпатории. На видео - укреплённые деревом траншеи с отверстиями, выходящими к морю.

Также сообщалось, что по данным ГУР, Россия заинтересована в получении ракет от Ирана, однако Тегеран занял "выжидательную позицию".

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