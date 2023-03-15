Видеокамеры, установленные на американском беспилотнике MQ-9, упавшем во вторник, 14 марта, в акватории Черного моря, позволяли вести наблюдение за Крымом из международного воздушного пространства.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя военного ведомства США.

По данным издания, использование беспилотника MQ-9 в воздушном пространстве других стран также создавало напряженность по поводу суверенитета.

Напомним, ранее представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что США приняли меры, чтобы упавший в море дрон не попал в чужие руки.

При этом США обвинили в падении своего беспилотника "безрассудные и некомпетентные" действия экипажа российского Су-27.

В то же время появились сообщения, что США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Также мы писали, что американские журналисты выяснили, как беспилотник ВВС США упал в Черное море.

Кроме того, "Страна" приводила российскую версию произошедшего над Черным морем инцидента.

Вскоре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с БПЛА.