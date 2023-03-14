Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 и американского беспилотника над Черным морем.

Об этом сообщил Белый дом.

При этом американские военные заявляют, что дрон был сбит Россией.

"Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Ранее СМИ сообщили, что над Черным морем, вероятно, сбили разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС США.

Европейское командование ВС США утверждает, что над Черным морем российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9. Дрон упал в международные воды.