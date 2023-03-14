Над Черным морем, вероятно, сбили американский разведывательный БПЛА.

Об это сообщает в Твиттере OSINTdefender.

"Инцидент с дроном MQ-9 Reaper ВВС США произошел над Черным морем, есть некоторые сообщения о том, что дрон был сбит, однако расследование в настоящее время продолжается", - сказано в записи.

Эту информацию частично подтверждает агентство France-Presse.

"Что-то произошло, но у нас нет подтверждения, что дрон был сбит. Ведется расследование", – сказал источник агентства.

Ранее мы писали, что над Украиной в ночь на 8 марта силы ПВО сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".