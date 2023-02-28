В сети появилось видео полета беспилотника над российским Белгородом.

Его опубликовали местные паблики.

Власти города заявили, что его и еще два таких же БПЛА сбили. При этом один из сбитых беспилотников залетел в окно квартиры.

По словам мэра города Валентина Демидова, обитателей квартиры эвакуировали и предложили им разместиться в гостинице, а пока аппаратом занимаются спецслужбы.

Также Демидов сообщил, что обломками другого БПЛА незначительно повреждены три машины.

Между тем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.