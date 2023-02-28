В небе над Белгородом сбили три беспилотника. Один залетел в квартиру. Видео
В сети появилось видео полета беспилотника над российским Белгородом.
Его опубликовали местные паблики.
Власти города заявили, что его и еще два таких же БПЛА сбили. При этом один из сбитых беспилотников залетел в окно квартиры.
По словам мэра города Валентина Демидова, обитателей квартиры эвакуировали и предложили им разместиться в гостинице, а пока аппаратом занимаются спецслужбы.
Также Демидов сообщил, что обломками другого БПЛА незначительно повреждены три машины.
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