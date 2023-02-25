Россияне стали использовать на фронте начиненные взрывчаткой беспилотные бронетранспортеры. Их направляют на позиции ВСУ и подрывают дистанционно.

Об этом сообщают многие источники, в частности, и американский "Институт изучения войны".

Во вчерашней сводке он сообщил, что россияне применили к северу от Кременной самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

Как сообщается, оно было изготовлено 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ РФ). Но, как уточняет "Институт", устройство, доехав до украинских позиций под Краснопоповкой, не взорвалось.

Украинские военные выложили в ТикТок видео такой машины. Это был бронетранспортер МТЛБ, который приблизился к позициям ВСУ. По словам военных, как только они отошли от машины на сто метров, она сдетонировала. Взрывом повалило деревья в близлежащей посадке.

Российские телеграм-каналы публикуют видео неустановленного взрыва под Сватово, где, как утверждается, также взорвался аналогичный МТЛБ-"шахид". Достоверность этого видео проверке не поддается. Однако, судя по локации, речь идет о том же участке фронта, который упоминал "Институт изучения войны".

Как писала "Страна", по состоянию на 24 февраля армия РФ увеличила численность войск, но направления их атак остались прежними.

По данным Генштаба, большого наступления в годовщину полномасштабного вторжения не произошло, но РФ постепенно наращивает войска на Донбассе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.