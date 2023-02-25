В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, принятый в пятницу, 24 февраля, войдут более жёсткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну.

Об этом сообщает в Twitter представительство Швеции в Евросоюзе, которая сейчас председательствует в нем.

Кроме того, санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.

"Вместе страны-члены ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. Евросоюз един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета поставок синтетического каучука из РФ.

Ранее мы писали, что сегодня США ввели санкции против российского оператора захваченной Запорожской АЭС, десятков чиновников и телеведущей Ольги Скабеевой.