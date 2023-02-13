Десятый пакет санкций ЕС может коснуться четырех российских банков, включая крупнейший частный Альфа-банк.

Об этом пишет Politico со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС.

Также среди предполагаемых ограничений запрет на участие граждан РФ в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний Евросоюза.

В санкционный пакет могут включить 130 организаций и лиц, среди которых российские чиновники, военачальники, компании и частные лица в других странах, связанные с войной против Украины или ЧВК "Вагнер", которую Рада признала международной преступной организацией.

Также ЕС намерен запретить импорт российского каучука и битума и экспорт в Россию ряда товаров, включая грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства и машины, используемые в строительном секторе.

Десятый пакет санкций будет включат дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия. Пока неясно, попадет ли под запрет российский экспорт алмазов.

Новый пакет санкций будет обсуждаться в ЕС 15 февраля.

Как писала "Страна", РФ поставляет по морю рекордные объемы нефти, но из-за санкций доходы Кремля сократились.