В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За постановление №8397 проголосовали 333 депутата.

Также принято постановление о признании всех российских ЧВК террористическими организациями.

Напомним, в январе в США группу "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией и ввели против неё санкции.

Также The Telegraph пишет, что Великобритания готовит решение о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Если британские власти пойдут на этот шаг, то членство в "Вагнере" будет признано уголовным преступлением. Также это повлияет на возможности компании проводить операции через финансовые учреждения Великобритании.

Кроме того, куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вызывают на допрос в генпрокуратуру Украины. Согласно тексту повестки, он должен явиться 13, 14 и 15 февраля на допрос как подозреваемый. Пригожина подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437).

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.