Куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который по мнению ГУР выполняет только медийную функцию, вызывают на допрос в генпрокуратуру Украины.

Повестка про вызов появилась в правительственной газете "Урядовый курьер".

Согласно тексту повестки, он должен явиться 13, 14 и 15 февраля на допрос как подозреваемый.

Пригожина подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437).

Как пишет генпрокурор Украины Андрей Костин, Пригожин "непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений".

Костин пообещал привлечь к ответственности не только Пригожина, но и ряд наемников, включая бежавших за границу.

Уже двоих находящихся в ЕС вагнеровцев допросили, на очереди еще один участник ЧВК, который находится в Норвегии, заявил Костин (речь идёт, очевидно, о бывшем командире одного из отрядов "Вагнера" Андрее Медведеве который сбежал из России в Норвегию).

Пригожин отреагировал на новость о подозрении и вызове на допрос в Киев так:

"Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК "Вагнер", объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею. Хотя… Заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Беларуси. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим".

Напомним, в январе в США группу "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией и ввели против неё санкции.

Также мы писали, что эксперты оценили, сколько человек Пригожин может "призвать" в свою ЧВК и какое у него политическое будущее.